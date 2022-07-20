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Spor

Ümraniyespor, 3 transferi birden açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Isaac Sackey, Onur Atasayar ve Nika Gagnidze'yi kadrosuna kattı.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
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Ümraniyespor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Isaac Sackey, Onur Atasayar ve Nika Gagnidze'nin kadroya dahil edildiği belirtildi.

Son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'nin ise ülkesinin Dila Gori takımından satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

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