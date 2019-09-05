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Ümraniyespor 3 yeni transferiyle sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, 3 isme imza attırdı.

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Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci Taha Cengiz Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibi, Afjet Afyonspor'dan 32 yaşındaki deneyimli stoper Mehmet Sedef ve Altay'dan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Furkan Deniz'i de renklerine bağladı.

(TRT Spor)

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