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Spor

Ümraniyespor, Adanaspor'un fişini ilk yarıda çekti

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

17 Şubat 2022 Perşembe 17:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:36
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u ağırladı. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Camara'nın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu alan Bammou'nun şutunu kaleci Karacic oyun alanı içine çeldi.

17. dakikada Kartal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mrsic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Kartal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Bammou topu arkaya sektirdi. Alim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

81. dakikada Bennaser'in sol taraftan ceza sahası içine girerek bıraktığı topu alan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 62 Oğuz Gürbulak), Serkan Göksu (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 62 Emre Nefiz), Camara (Dk. 29 Del Valle), Bammou (Dk. 87 Mevlüt Erdinç)

Adanaspor: Karacic, Roche (Dk. 79 Donkor), Evren Korkmaz, Ulaş Zengin (Dk. 79 Cem Özdemir), Celil Yüksel, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Kadir Keleş, Bruns (Dk. 46 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 46 Ahmethan Köse), Tetteh

Goller: Dk. 17 Mrsic, Dk. 33 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 80 Tetteh (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Serkan Göksu, Dk. 85 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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