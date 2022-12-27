İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7049
  • EURO
    19,9391
  • ALTIN
    1096.64
  • BIST100
    5434.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümraniyespor, Ankara'da 2 golle kazandı
Spor

Ümraniyespor, Ankara'da 2 golle kazandı

Ümraniyespor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

27 Aralık 2022 Salı 19:08 - Güncelleme:
Ümraniyespor, Ankara'da 2 golle kazandı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 2. dakikada Ghayas Zahid'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 9. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Ümraniyespor, Bel Durel Avounou'nun 55. dakikadaki golüyle geriden gelip öne geçti.

Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini alan Ümraniyespor, son 4 maçta 2. kez kazandı ve puanını 10'a yükseltti. MKE Ankaragücü ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenildi ve 16 puanda kaldı.

Ankaragücü, 4 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise 3 Ocak'ta Hatayspor'u ağırlayacak.

DETAYLAR BİRAZDAN...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.