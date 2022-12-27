Ümraniyespor, Ankara'da 2 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 2. dakikada Ghayas Zahid'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 9. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Ümraniyespor, Bel Durel Avounou'nun 55. dakikadaki golüyle geriden gelip öne geçti.

Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini alan Ümraniyespor, son 4 maçta 2. kez kazandı ve puanını 10'a yükseltti. MKE Ankaragücü ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenildi ve 16 puanda kaldı.

Ankaragücü, 4 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise 3 Ocak'ta Hatayspor'u ağırlayacak.

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