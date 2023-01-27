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Spor

Ümraniyespor, Antalyaspor'a konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

AA27 Ocak 2023 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Ümraniyespor, Antalyaspor'a konuk oluyor
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HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sırasıyla sahasında İstanbulspor (0-2) ve Fenerbahçe'ye (1-2) mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor, zorlu deplasmanda kazanarak puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki İstanbul temsilcisi topladığı 14 puanla son basamakta yer alıyor.

HangiKredi Ümraniyespor, ligin ilk yarısında evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Deplasmanda 3 maçta 7 puan

HangiKredi Ümraniyespor, ligde oynadığı son 3 deplasmanda mağlubiyet yaşamadı.

Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü'nü 2-1 ve Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenen Hangi Kredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak 7 puan aldı.

Ümraniyespor, sezonun ilk 5 dış saha maçında ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2 puan çıkarabilmişti.

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