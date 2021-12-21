Ümraniyespor, Denizli'de tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şengül, Bersan Duran
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak (Dk. 46 Hüseyin Altıntaş), Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 77 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Tusha), Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 83 Erdal Akdari), Gökhan Süzen, Darri, Djedje
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Alim Öztürk, Camara, Bammou (Dk. 90+2 Kehinde), Onur Ayık (Dk. 85 Del Valle), Emre Nefiz (Dk. 90+2 Tahsin Hacımustafaoğlu), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 66 Yunus Emre Gültekin), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Furkan Can Genç
GOL: Dk. 21 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor), Dk. 56 Faruk Can Genç, Dk. 57 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)