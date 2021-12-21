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Spor

Ümraniyespor, Denizli'de tek golle kazandı

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

21 Aralık 2021 Salı 00:48 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 00:49
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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şengül, Bersan Duran

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak (Dk. 46 Hüseyin Altıntaş), Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 77 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Tusha), Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 83 Erdal Akdari), Gökhan Süzen, Darri, Djedje

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Alim Öztürk, Camara, Bammou (Dk. 90+2 Kehinde), Onur Ayık (Dk. 85 Del Valle), Emre Nefiz (Dk. 90+2 Tahsin Hacımustafaoğlu), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 66 Yunus Emre Gültekin), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Furkan Can Genç

GOL: Dk. 21 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor), Dk. 56 Faruk Can Genç, Dk. 57 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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