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Spor

Ümraniyespor, Eskişehirspor'u rahat yendi

Ümraniyespor, Eskişehirspor'u Denizhan, Camara ve Gomis'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:33 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 15:33
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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Emre Kargın, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk Curbay

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Okan Derici (Dk. 74 Gomis), Denizhan Taşkan (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Akabueze (Dk. 85 Serkan Göksu), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 85 Gökhan Süzen), Sow (Dk. 62 Camara)

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Emir Yıldız (Dk. 86 İbrahim Halil Öner), Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Buğra Çağlıyan (Dk. 74 Furgan Polat), Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Kaan Gül (Dk. 61 Sholaja), Berkay Tanır

Goller: Dk. 19 Denizhan Taşkan, Dk. 90+2 Camara, Dk. 90+3 Gomis (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Berkay Tanır (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Denizhan Taşkan, Dk. 60 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 69 Okan Derici, Dk. 70 Akabueze (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 38 Erdal Akdarı, Dk. 56 Mehmet Özcan, Dk. 87 Sholaja (Eskişehirspor)

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