Ümraniyespor evinde Hatayspor ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Ümraniyespor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Ümraniyespor'un gollerini 39. dakikada Durel Avounou ve 67. dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Konuk ekip Hatayspor'un golleri ise 24. dakikada Ayoub El Kaabi ve 53. dakikada Saba Lobzhanidze'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 11 puana yükselirken, Hatayspor 16 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşırken, Hatayspor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

ÜMRANİYESPOR 10 KİŞİ KALDI

Ümraniyespor'da Brezilyalı stoper Allyson, 78. dakikada topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR'dan gelen uyarıyla kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

24. dakikada Hatayspor öne geçti. Ümraniyespor savunmasından Sackey'in ceza sahası içi sol çaprazından kaleci Serkan'a verdiği geri pas kısa düşünce araya giren El Kaabi topu kaptı. Bu futbolcu kale sahası önünden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Lobjanidze'nin pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu Serkan Kırıntılı çıkardı. Dönen top tekrar El Kaabi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Bertuğ kale sahası içinden topu üstten dışarı gönderdi.

39. dakikada skora eşitlik geldi. Oğuz'un sağdan ortasında Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası dışı sol çaprazında Del Valle'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası içine gönderdiği ortada son olarak Avounou meşin yuvarlağa dokundu ve fileleri havalandırdı. 1-1

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin arka direğe gönderdiği ortada Bertuğ, göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Brezilya'nın efsane ismi Pele için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Serkan Kırıntılı'nın kısa düşen pasında Onur Ergün bekletmeden Ribeiro'ya aktardı. Bu futbolcunun pasında, sağdan ceza sahasına giren El Kaabi, kale sahası içine hareketlenen Lobjanidze'ye çıkardı. Lobjanidze meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

65. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Simon Falette'in Glumac'a yaptığı hareket sonrasında hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada Glumac'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Umut Nayir geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

78. dakikada Ümraniyespor 10 kişi kaldı. Ümraniyespor ceza sahasında topsuz alanda Santos ile Bertuğ arasında yaşanan tartışma sonrasında hakem Hüseyin Göçek, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve Allyson Santos'a, direkt kırmızı kart gösterdi.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, ceza sahası içine hareketlenen Ze Luis'e ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yükselip yaptığı kafa vuruşunda yere çarptırdığı top kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, İlker Takpak, Mehmet Emin Tuğral

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Strahil Popov, Santos, Tomislav Glumac, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 68 Kartal Kayra Yılmaz), Isaac Sackey, Avounou (Dk. 90+7 Mrsic), Valentin Gheorghe (Dk. 69 Bettaieb), Yonathan del Valle (Dk. 83 Serkan Göksu), Umut Nayir

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Ognjen Vranjes, Simon Falette, Kaan Kanak, Onur Ergün (Dk. 77 Boudjemaa), Rayane Aabid, El Kaabi, Ruben Ribeiro, Lobjanidze (Dk. 90 Saint-Louis), Bertuğ Yıldırım (Dk. 77 Ze Luis)

GOLLER: Dk. 24 El Kaabi, Dk. 53 Lobjanidze (Hatayspor), Dk. 39 Avounou, Dk. 67 Umut Nayir (Penaltıdan) (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Allyson Santos (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Oğuz Gürbulak, dk. 90+4 Isaac Sackey, 90+7 Serdar Göksu (Ümraniyespor), Dk. 65 Simon Falette, Dk. 71 Vranjes (Hatayspor)