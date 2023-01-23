Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Fenerbahçe, saat 20.00'de Ümraniyespor'a konuk olacak. Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na, AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Samet Çavuş eşlik edecek.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ KARŞILAŞMASININ VAR'I EMRE MALOK

Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında Konyaspor evinde saat 20.00'de Ankaragücü ile karşılaşacak. Müsabakada Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Maçın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Alper Ulusoy eşlik edecek.