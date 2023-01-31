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Spor

Ümraniyespor, Galatasaray deplasmanına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, lider Galatasaray'a konuk oluyor.

AA31 Ocak 2023 Salı 09:28 - Güncelleme:
Ümraniyespor, Galatasaray deplasmanına çıkıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, yarın lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Geride kalan 20 lig maçında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 14 puan toplayan Ümraniyespor, ligin son sırasında bulunuyor.

Son 3 lig maçında İstanbulspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'a kaybeden kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da uzatmalara giden karşılaşmada ise Trabzonspor'a elendi.

Ümraniyespor'da kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı dışında eksik bulunmuyor. Sarı kart sınırındaki Tomislav Glumac ve Valentin Gheorghe, Galatasaray deplasmanında kart görmesi durumunda 23. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 86. dakikada Gomis'in attığı golle 1-0 kazanmıştı.

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