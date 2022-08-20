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Spor

Ümraniyespor-Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Irkçı yoruma isyan: Utanıyorum

Ümraniyespor-Galatasaray maçı sonrası Galatasaraylı Patrick Van Aanholt, kendisine yapılan ırkçılığa isyan etti. Aanholt, 'Bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum.' dedi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Galatasaray, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Maç sonrası Galatasaraylı Patrick Van Aanholt, kendisine yapılan ırkçı yoruma isyan etti.

Hollandalı yıldız Aanholt, kişisel Instagram hesabından kendisi hakkında yapılan ırkçı yorumu ifşa etti.

"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Bir kullanıcının kendisine "Maymun, kendi ülkene git. Kahrolası zenci." gibi iğrenç bir ifade kullandığını aktaran Hollandalı sol bek şu sözleri kullandı:

"Galibiyet hırsıyla söylenen birçok şeyi tolere edebilirim ancak bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Tüm odağım sahada olsa da bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım."

Yaptığı paylaşıma diğer sosyal medya kullanıcılarından binlerce destek gelirken, sarı-kırmızılı takımın da söz konusu yorum için dava açması bekleniyor.

İşte o paylaşım:

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