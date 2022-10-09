Ümraniyespor - Kayserispor maçında 4 gol var, galip yok

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor, 25'inci dakikada Cardoso'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 48'inci dakikada Umut Nayir ve 59'uncu dakikada Glumac'ın golleriyle karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Konuk ekipte Mensah, 64'üncü dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 13'e, Ümraniyespor ise 3'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Carole kafayla Gavranovic'e indirdi. Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kemen'in içeri çevirdiği topa arka direkte Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

33. dakikada ceza yayı önünden Onur Bulut'un şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

39. dakikada gelişen konuk takım atağında Ramazan Civelek'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Yukatel Kayserispor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada sağ taraftan Oğuz Gürbulak'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından dar açıdan Lenjani'nin kullandığı serbest vuruşta Glumac arka direkte kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada Kemen'in vuruşunda Oğuz Gürbulak'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada Mensah'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Orkun'un sağından ağlara gitti. 2-2

78. dakikada sol kanattan Lenjani'nin içeri çevirdiği topa Geraldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Glumac'ın Mustafa Pektemek'e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker önce sarı kart olarak değerlendirdi. Ardından pozisyonu VAR'da izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal edip, direkt kırmızı kart kararı ile Glumac'ı oyundan attı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Dk. 46 Popov), Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo (Dk. 83 Gheorghe), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 83 Mrsic), Onur Ayık (Dk. 83 Del Valle), Umut Nayir

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 46 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 67 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 67 Bertolacci), Kemen, Cardoso (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 25 Cardoso, Dk. 64 Mensah (Penaltıdan) (Yukatel Kayserispor), Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 59 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Sackey, Dk. 62 Oğuz Gürbulak, Dk. 87 Gheorghe (Ümraniyespor)