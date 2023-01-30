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Spor

Ümraniyespor, Larry Kayode'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Larry Kayode'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA30 Ocak 2023 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
Ümraniyespor, Larry Kayode'yi kadrosuna kattı
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HangiKredi Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hücum hattına bir takviye daha yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp Nijeryalı futbolcu Kayode'yi kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kayode. Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kayode, Süper Lig'de daha önce Gaziantep FK ve Sivasspor formaları giymişti.

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