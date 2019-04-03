Ümraniyespor mucizesi sürecek mi? Ümraniyespor, Akhisar Belediyesspor muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelelerinde bugün Ümraniyespor, Akhisar Belediyesspor'u ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelelerinde bugün Ümraniyespor, Akhisar Belediyesspor'u ağırlıyor.
ÜMRANİYESPOR AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ümraniyespor Akhisar Belediyespor maçı bu akşam saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Merthan Açıl, Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek, Timur Temeltaş, Recep Aydın, Leandrinho.
Akhisarspor: Milan Lukac, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rajko Rotman, Abdoul Sissoko, Elvis Manu, Serginho Mineiro, Helder Barbosa, Jeremy Bokila.
RÖVANŞ 24 NİSAN'DA
Ümraniyespor Akhisar Belediyespor maçının rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar'da oynanacak.
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