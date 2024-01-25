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Spor

Ümraniyespor resmen açıkladı! Nicolas Anelka 18 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Nicolas Anelka Türkiye'ye yönetici olarak geri döndü. Süper Lig ekibi Ümraniyespor ile anlaşan Fransız yıldız kulübün CEO'su olarak görevlendirildi. İşte detaylar...

AA25 Ocak 2024 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Ümraniyespor resmen açıkladı! Nicolas Anelka 18 yıl sonra yeniden Türkiye'de
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Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, eski Fransız milli futbolcu Nicolas Anelka'yı üst yönetici (CEO) görevine getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 44 yaşındaki Anelka, 2005'te Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Çin'de Şanghay Shenhua ve Hindistan'da Mumbai City'de oyuncu-antrenör olarak görev alan Anelka, futbolu bıraktıktan sonra Hollanda'nın Roda ekibinde danışmanlık, Fransa temsilcisi Lille'in genç takımında ise antrenörlük yapmıştı.

Anelka, 2021'de ise kısa süreliğine Fransa 4. Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğünü üstlenmişti.

  • nicolas anelka
  • ümranityespor

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