Ümraniyespor sahasında Adana Demirspor ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle daha önce ertelenen müsabakada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Adana Demirspor, 79. dakikada Badou Ndiaye'nin attığı golle öne geçti. Ümraniyespor bu gole 89. dakikada Olarenwaju Kayode ile karşılık verdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İki takım futbolcuları, karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından ülkemizdeki deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anmak adına bir süre hareketsiz kaldı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 39, Ümraniyespor 15 puana yükseldi.

Adana Demirspor, ligde bir sonraki maçına 12 Mart'ta Trabzonspor deplasmanında çıkacak. Ümraniyespor da 4 Mart'ta Trabzonspor'un konuğu olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Mücadelede ilk tehlike Adana Demirspor kalesinde yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Geraldo'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu ancak kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

27. dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Belhanda, ceza yayı üzerindeki Emre Akbaba'yı gördü. Bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Orkun meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

40. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Geraldo'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası içindeki Sackey vurdu ancak Svensson meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen top Onur Atasayar'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Belhanda'nın pasında soldan son çizgiye inen Rodrigues yerden penaltı noktasına doğru ortaladı. Onyekuru'nun üzerinden atladığı meşin yuvarlak, Yusuf Sarı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Geraldo, ceza sahası dışında sol çaprazdaki Sekidika'ya pasını aktardı. Bu futbolcu uzak mesafeden topa sert vurdu, kaleci Ertaç Özbir uzanarak gole engel oldu.

76. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topu kapan Akintola, kale sahası önüne ortaladı. Badou Ndiaye'nin kafayla aşırttığı topa Belhanda kafayı vurdu. Kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

79. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Rodrigues ceza sahası dışından sert vurdu. Kale sahası önünde meşin yuvarlakla buluşan Akintola'nın şutunda kaleci Orkun'un sektirdiği topu Badou Ndiaye tamamlayarak takımını öne geçirdi: 0-1.

90. dakikada HangiKredi Ümraniyespor eşitliği yakaladı. Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen uzun topta Glumac, kafayla meşin yuvarlağı Mrsic'e indirdi. Bu futbolcunun kale sahasına doğru yerden ortasında Kayode, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşcıoğlu

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Mustafa Eser (Dk. 83 Onur Ayık), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Sackey (Dk. 87 Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Geraldo (Dk. 77 Bettaieb), Gheorghe, Sekidika (Dk. 83 Kayode), Umut Nayir

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Svensson, Mert Çetin (Dk. 45+1 Manev), Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 65 Cherif Ndiaye), Badou Ndiaye, Yusuf Sarı (Dk. 85 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba (Dk. 84 Gökhan İnler), Belhanda, Onyekuru (Dk. 65 Akintola)

GOLLER: Dk. 79 Badou Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 90 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor)