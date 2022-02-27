Ümraniyespor, Samsunspor'u Bammou'yla devirdi

IHA 27 Şubat 2022 Pazar 17:00 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 17:00

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. İstanbul ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

12. dakikada kaleci Burak'a atılan geri pasta topu kazanarak ceza sahasına giren Fofana, kaleci Burak'ı çalımlamak isterken topu kaybetti. Boşta kalan topa kaleci Burak yatarak sahip oldu.

26. dakikada Del Valle'nin ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak kaleci Nurullah'ta kaldı.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Ayık, ceza sahası çizgisi üzerinde kaleci Nurullah Aslan tarafından düşürüldü. Hakem Burak Birincioğlu pozisyona faul kararı verirken kaleci Nurullah'a kırmızı kart gösterdi.

45+3. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ceza sahasına ortasında, topu düzelterek düzgün bir vuruş yapan Onur Ayık meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

50. dakikada Onur Ayık'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Glumac'ın kafayla indirdiği topa Yacine Bammou kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, penaltı noktası üzerinde Cihan'a pasını aktardı. Cihan'ın vuruşunda top savunmadan oyun alanına döndü.

71. dakikada Melih Okutan'ın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Tomane'nin altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Hasan Kılıç plase vuruşla ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada Oğuz'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yacine Bammou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Alp'in sağından ağlara gönderdi. 3-1

88. dakikada Vrsajevic'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada savunmadan seken top, Bammou'nun altı pasın solundan yaptığı vuruşta direğin dibinden dışarı gitti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Hüseyin Aylak, Nurettin Dinçer Demir

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 66 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 72 Serkan Göksü), Onur Ayık (Dk. 66 Atakan Üner), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 72 Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 84 Emre Nefiz), Bammou

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift (Dk. 46 Cihan Kahraman), Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Yasin Öztekin (Dk. 69 Ngandu), Tallo (Dk. 41 Alp Tutar), Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Tomane

Goller: Dk. 45 Onur Ayık, Dk. 50 ve 80 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 71 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 38 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ercan Coşkun, Dk. 37 Del Valle, Dk. 45 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 45 Ali Ülgen, Dk. 62 Cihan Kahraman, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)

FUAT ÇAPA: "LİGİ İLK 6 İÇİNDE BİTİRECEĞİZ"

Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Samsunspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından ligi ilk 6'da bitireceklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Samsunspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Çapa, "Bugünkü maçın ne kadar önemli olduğunu hafta başından itibaren vurguluyorduk ve böyle hazırlandık. Bugün olduğu gibi ve hafta içinde çok şanslı süreç geçirmedik. Fofana'nın maç saatine kadar durumunun belli olmaması, ikinci kalecimizin geçirdiği rahatsızlık ve maça başladıktan sonra ilk dakikalarda Alaaddin'in yaşadığı sakatlık oldu. Bundan sonraki süreçte maç dengeli gidiyordu. Fofana ile yakaladığımız net bir pozisyon vardı. Bunu değerlendirseydik maç değişik bir hal alırdı. Dengeli giden maçta zaman zaman etkili olduk ve 18 içine kadar gelen toplarda son vuruşlarda başarısız olduk. Futbol adına şanssız bir gün geçirdik. 38. dakikada kalecimizin gördüğü bir kırmızı kart var. 1-0 geriye düşüp devreye girince takım demoralize oldu. Taktiksel varyasyonları olumlu şekilde uyguladık. İyi bir pozisyon daha yakaladık ama bunu da değerlendiremedik. Değerlendirseydik beraberliği yakalayacaktık. 1-0'dan sonra daha önde basarak risk alarak oynamak zorundaydık ve yediğimiz ikinci gol takımın motivasyonunu düşürdü. Biz rakipten daha az pozisyona girmedik. Ama burada hava şartlarının, stadın bulunduğu ortam bizim alışkın olmadığımız bir ortam. Rüzgarı çok alması ve rakibin de buna alışkın olması, bizi olumsuz etkiledi. Ben takımın verdiği mücadele ve özveriden memnunum. Önemli bir avantajı kaçırdık bugün. Galip gelseydik, ilk 2 için hesaplar yapacaktık ama 3 hafta önce bunları yapmıyorduk ve 3 hafta sonra yapacağımız hesapları herkes görecek. 11 maç var ve bu maçların içinde ilk 6'daki takımlarla oynayacağız. Bu maçlar bizim sıralamamızı belirleyecek. İlk 6 içinde olacağız ve bu konuda iddialıyım. Bazen iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar olabiliyor. Oyuncularımızı bir an önce motive edip Menemenspor karşısında alacağımız galibiyetle tekrar yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

RECEP UÇAR: "SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Samsunspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından takımının bugün iyi oynadığını söyleyerek, "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Samsunspor'u 3-1 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçtan önce de bu karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Uçar, "Bu maçın zor olacağını söylemiştim. Ve öyle de oldu. Genel olarak ilk 30 dakikada dengeli bir oyun oldu. Çok üretemedik ve rakip daha üretkendi. Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü alıp devreye önde girmek avantajdı. İkinci yarıda topa sahip olarak oynamak istedik. Samsunspor ikinci yarıda maç kaybetmeyen, ön tarafta etkili oyuncularının fazla olduğu bir takım. 70'de buldukları golle oyun 2-1'e geldi ve 80'de attığımız golle biraz rahatladık. Bugün ortaya koyduğu mücadele ve disiplinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen haftayı telafi etmek adına önemliydi. Önümüzde 10 maçlık bir seri var ve ligin 3'te 1'inden daha az kalan bir süreden bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçte iyi sonuçlar alarak hedeflediğimiz ilk 2'yi yakalayarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Samsunspor'un iyi bir teknik ekibi ve kadrosu var. Kendilerine de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.