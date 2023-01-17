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Spor

Ümraniyespor Sekidika'yı kiraladı

Ümraniyespor, Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer ettiğini açıkladı.

AA17 Ocak 2023 Salı 17:09 - Güncelleme:
Ümraniyespor Sekidika'yı kiraladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray formaları giyen Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da 9 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sekidika, ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.

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