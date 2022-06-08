İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2022 Çarşamba / 9 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,112
  • EURO
    18,4378
  • ALTIN
    1020.94
  • BIST100
    2576.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümraniyespor'da ayrılık! Stefano Napoleoni...
Spor

Ümraniyespor'da ayrılık! Stefano Napoleoni...

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, 35 yaşındaki İtalyan hücumcusu Stefano Napoleoni için bir veda mesajı yayımladı.

8 Haziran 2022 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Napoleoni'nin ayrılığıyla ilgili olarak Ümraniyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Stefano Napoleoni'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki futbolcu Ümraniyespor formasıyla geçtiğimiz sezon 14 resmi maçta çıktı ve 4 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.