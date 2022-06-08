Ümraniyespor'da ayrılık! Stefano Napoleoni...

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Napoleoni'nin ayrılığıyla ilgili olarak Ümraniyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Stefano Napoleoni'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki futbolcu Ümraniyespor formasıyla geçtiğimiz sezon 14 resmi maçta çıktı ve 4 gol kaydetti.