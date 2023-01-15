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Spor

Ümraniyespor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hangi Kredi Ümraniyespor, Serkan Kırıntılı ile Yonathan Del Valle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

IHA15 Ocak 2023 Pazar 20:51 - Güncelleme:
Ümraniyespor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı
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Ümraniyespor'da kaleci Serkan Kırıntılı ile Yonathan Del Valle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Ümraniyespor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin ortak kararı sonucu kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Hangi Kredi Ümraniyespor ligde aldığı 14 puan ile sonuncu sırada bulunuyor.

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