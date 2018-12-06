Ümraniyespor'da teknik direktör İsmet Taşdemir görevinden istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktör İsmet Taşdemir istifa etti.

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmet Taşdemir'in istifa ettiğini söyledi.

Keleş, futbolda böyle durumların yaşanabileceğini belirterek, "Bazı fikirler uyuşmadığı için hocamız istifa etti. Saygı ile karşılıyoruz. Oyuncular ve personelle vedalaşarak kulüpten ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Ergün Keleş, teknik direktör arayışlarına başladıklarını da sözlerine ekledi.

(AA)