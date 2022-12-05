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Spor

Ümraniyespor'un hocası Recep Uçar antrenman sahasında futbolcularla toplantı yaptı

Ümraniyespor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar antrenman öncesinde takımını toplayarak oyuncularla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
Ümraniyespor'un hocası Recep Uçar antrenman sahasında futbolcularla toplantı yaptı
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HangiKredi Ümraniyespor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da hazırlık kampını yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Recep Uçar, antrenman öncesinde takımını toplayarak oyuncularla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcular, kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladı.

Ümraniyespor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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