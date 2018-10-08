Umut Bozok Fransa'yı büyüledi
Fransa'nın Nimes takımında gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Umut Bozok, katıldığı televizyon programında saha dışındaki hayatını izleyiciler ile paylaştı.
Programda ünlü olmadan önceki hayatını anlatan Bozok, “Babam kaynakçıydı, fakat kazandığı 5 kişilik bir aile için yetmiyordu. Düğünlerde saz çalıyordu aynı zamanda geçim sıkıntımızı çözmek için. Müzik sevgisini de bize o aşıladı. Babamla beraber çalışmak için birçok kez düğünlere katıldığım oldu.” açıklaması ile izleyenleri şaşırttı.
Programın ilerleyen bölümlerinden Bozok yeşil sahalarda olduğu gibi müzikte de yetenekli olduğunu izleyicilere gösterdi. Stüdyoya getirilen piyanonun başına geçen Bozok, izleyicileri adeta büyüledi.
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