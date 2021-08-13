İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2021 Cuma / 5 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,524
  • EURO
    10,0622
  • ALTIN
    487.144
  • BIST100
    1447.64
Spor

Umut Bulut coştu Eyüpspor kazandı

TFF 1. Lig'in açılış maçında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor'da Umut Bulut, rakip ağları 2 kez sarstı.

13 Ağustos 2021 Cuma 22:39 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 22:39
ABONE OL

TFF 1. Lig'de sezonun açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u ağırladı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Eyüpspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 13. ve 27. dakikalarda Umut Bulut, 78. dakikada İlter Taşkın ile 84. dakikada Cenk Alkılıç attı. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 63. dakikada Kerim Avcı ile 83. dakikada Sandro Lima kaydetti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, lige 3 puanla başladı. Gençlerbirliği ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Eyüpspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Gençlerbirliği ise Adanaspor deplasmanına gidecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.