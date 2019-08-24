Umut Bulut, Kayserispor'a 1 puanı getirdi
Süper Lig'de 2. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Ankaragücü'nün golünü 59. dakikada Dever Orgill kaydetti. Kayserispor'un golü 90+4. dakikada Umut Bulut'tan geldi.
Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 2, Kayserispor ise 1 puanla haftayı kapattı. Deplasmanda 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle alan Kayserispor arka arkaya 13. lig maçında da kalesini gole kapatmadı.
Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.