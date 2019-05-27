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Umut Güner bu hafta Cenk Tosun transferi için İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, bu hafta İngiltere’ye giderek Cenk Tosun için Everton’a kiralama teklifinde bulunacak.

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Beşiktaş, Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor. Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un aynı takımda olmasıyla hücumda tutulmaz olacaklarını düşünen Siyah-Beyazlı yönetim milli futbolcu için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

İLK ADIM ATILACAK

Everton'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Cenk Tosun için İngiliz kulübüne kiralama formülü sunmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi bu hafta içinde ilk ciddi adımı atmayı planlıyor. Yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde yurt dışına giderek golcü futbolcu için Everton'a teklifte bulacağı gelen bilgiler arasında.

TOSUN DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'a yeniden dönmeyi çok isteyen Cenk Tosun'un gelişmeleri çok yakından takip ettiği ortaya çıktı. Everton'ın milli futbolcuyu öncelikle bonservisiyle vermeyi planladığı ancak kiralama tekliflerinin de değerlendirileceği belirlendi. Fikret Orman'ın da son aşamada bu transfer için İngiliz kulübüyle görüşebileceği öne sürüldü.

43 KARŞILAŞMADA 9 GOL KAYDETTİ

Everton'da 2 sezon geçiren Cenk Tosun oynadığı 43 resmi karşılaşmada fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Teknik Direktör Marco Silva'nın gözüne bir türlü giremeyen Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmeyi çok istiyor.

(Takvim)

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