Umut Güneş resmen Trabzonspor'da!

Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarına hız kazandıran Trabzonspor, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha Umut Güneş'i transfer etmek için kulübüyle anlaştı. Bordo-mavililer bu transferi Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

TRANSFERİN ÖDEME PLANI

Trabzonspor, Umut Güneş'in 2.3 Milyon euroluk bonservisini Alanyaspor'a üç eşit taksitte ödeyecek. Umut Güneş'in sonraki satışın kârından Alanyaspor'a %20 pay verilecek.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Umut Güneş'in Trabzonspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hizmetlerinden dolayı Umut Güneş'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Üç sezondur Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş, Akdeniz ekibi ile çıktığı 95 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.