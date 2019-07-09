Umut Meraş 7 milyon TL’ye bitti

Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar’ın son günlerdeki 1 numaralı gündemi ise Bursasporlu Umut Meraş... Abdullah Avcı’nın takımında görmeyi çok istediği futbolcu için Bursaspor’la yapılan görüşmelerde mutabakata varıldı. Daha önce 13 milyon lira isteyen Yeşil-Beyazlılar’da göreve gelen yeni yönetim ile Umut için 7 milyon liraya anlaşma sağlandığı belirtildi. Acil paraya ihtiyacı olan Bursa’nın bu nedenle indirimi kabul ettiği ifade edildi.