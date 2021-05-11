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Spor

Umut Nayır: Beşiktaş beni geri istiyor

Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split'e giden Umut Nayir, geleceğiyle ilgili konuştu. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kendisini yeniden kadrosunda görmek istediğini belirten Nayır, 'Hajduk'un opsiyonu var. Kullanırlarsa takımda kalacağım.' ifadelerini kullandı.

11 Mayıs 2021 Salı 18:05 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 18:06
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Hajduk Split'in 400 bin euroluk satın alma opsiyonuna sahip olduğunu belirten Umut, "Beşiktaş ile Hajduk Split anlaşırsa burada kalacağım. Ben yönetime kalmak istediğimi söyledim. Beşiktaş beni geri istiyor ancak Hajduk'un opsiyonu var. Kullanırlarsa takımda kalacağım. Önce sezonu bitirelim, sonra ne olacağını göreceğiz. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.

22 MAÇTA 6 GOL 1 ASİST

İyi bir sezon geçirdiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Zorlu bir sezon geçti. 3 sakatlık yaşadım, daha iyi olabilirdim. Ama Türkiye'ye döndüğümde kötü bir sezon geçtiğini söyleyemem. İlk kez yurt dışına çıkmış bir oyuncu için kötü değildim" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ı örnek aldığını da belirten 1,91'lik forvet, "Benim idolüm Burak Yılmaz. 35 yaşında olmasına rağmen harika bir profesyonel. Çok iyi bir oyuncu." diyerek sözlerini noktaladı.

Hırvatistan'da 22 maça çıkan Umut, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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