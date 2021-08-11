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Spor

Umut Nayir, Beşiktaş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Nayir, siyah beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.

DHA11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:11 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:11
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Umut Nayir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. Desteklerinden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden 28 yaşındaki forvet oyuncusu, "Umut Nayir "Büyük Beşiktaş Camiası; Bugün itibarıyla kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bir özel teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına; takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

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