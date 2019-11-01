Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ı galip getiren tek golü kaydeden Umut Nayir, Siyah-Beyazlılar'ın Youtube kanalına verdiği röportajda hedeflerini anlattı, kendi performansını değerlendirdi.

Derbi galibiyetinin tüm takıma büyük motivasyon olduğunu belirten Umut Nayir, "Ancak bu galibiyeti değerli kılmamız gerekiyor. Bu nedenle önümüzde deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor ve ve evimizdeki Denizlispor maçlarını kazanmalıyız" dedi.

SAKATLAR İYİLEŞİYOR, TOPARLANIYORUZ

Sakat arkadaşlarının iyileştiğini, onların da takıma katılmasıyla daha iyi hale geleceklerine dikkat çeken 26 yaşındaki golcü şunları söyledi: "Ben hem Antalya hem de Denizli'yi yenip milli araya mutlu gireceğimize inanıyorum. Her forvet oyuncusu gol attığında özgüveni de artar. Ben süre bulduğumda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Maç kondisyonum arttıkça verimim de artıyor. Takımıma hem mücadelemle hem de gollerimle katkı yapmak istiyorum"