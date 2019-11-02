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Umut Nayir'den örnek hareket

Beşiktaş’ın 26 yaşındaki golcüsü, Juan Mata’nın yoksullara yardım için başlattığı “Common Goal” adlı kampanyaya destek verdi. Maaşının yüzde 1’ini bağışlayan Umut, “Futbol dünyayı çok daha güzel bir yer yapacak” dedi.

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STAR

BEŞİKTAŞ’TA Galatasaray karşısında alınan kritik galibiyette tek golü atan Umut Nayir’den örnek davranış. Siyah-Beyazlılar’ın 26 yaşındaki forveti, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Juan Mata’nın yoksullara yardım için sosyal medyadan başlattığı “Common Goal” adlı kampanyaya destek olmaya karar verdi.

FUTBOL GÜZEL YAPACAK

Dünya genelinde 80 ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşuna maaşının yüzde 1’ini bağışlayarak katılan Umut, “Common Goal adlı organizasyonun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan yoksulluk nedeniyle sıkıntı çekiyor. Umarım futbol, dünyayı çok daha güzel bir yer yapacak” şeklinde konuştu.

300 BİN EUROYA GELDİ

Umut Nayir, sözleşmesinin bitmesine 3 ay kaldığı için FIFA’nın kuralları gereği ‘korunan dönem’ dışında kaldığını fark edip Osmanlıspor’la sözleşmesini feshederek Beşiktaş’a gelmişti. Sonra da kulüpler 300 bin euroya el sıkışmıştı. Mata’nın başlattığı kampanyaya daha önce Türkiye’den Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım da destek vermişti.

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