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Spor

Umut Ünlü'den Paris'te tarihi başarı!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazanan ve Türki yüzeme tarihine adını altın harflerle yazdıran milli yüzücü duygularını anlattı. İşte detaylar...

Akşam8 Eylül 2024 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Umut Ünlü'den Paris'te tarihi başarı!
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Türkiye'ye Paralimpik Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı getiren Umut Ünlü, herkesi duygulandırdı. 50 metre serbest S3 finalinde 44.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzanan Ünlü'nün bu başarısı aynı zamanda, Türk yüzme tarihinin uluslararası arenada kazandığı ilk olimpiyat ve paralimpik altın madalyası olarak kayıtlara geçti. Başarılı sporcu yarışma için hocasından aldığı taktiğe nasıl uyduğunu, duygularını ve o anlarda yaşadığı heyecanı Akşam'a anlattı:

ALTIN ALMAYACAKSAK YÜZMEYELİM

"O kadar heyecanlıydım ki suya nasıl girip çıktığımı hatırlamıyorum. Yarışmada Antrenörüm Duran Arslan'ın sözleri hep kulaklarımdaydı. 'İlk otuz otuzbeş metre nefes alma, elinden geleni yap, senin kazanacağını biliyorum' dedi. İlk 35 metre nefes almadan yüzdüm. Öyle de oldu. Türkiye 1'inci diye anons edildiğinde rüyadayım sandım. Hala rüya gibi. Bana emek verenlerin ve güvenenlerin emeğini boşa çıkarmadım. Anlatılmaz bir duyguydu. Yüzmeye geç başladım ama baştan beri hedefim altın madalyayı almaktı. Hep altın madalyayı hayal ettim, hedefe koydum. Olimpiyatlarda altın madalya almayacaksak çalışmayalım demiştik."

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