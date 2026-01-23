İSTANBUL 13°C / 6°C
23 Ocak 2026 Cuma
  • Spor
  • Unai Emery: Fenerbahçe kupayı kazanabilecek takımlardan biri
Spor

Unai Emery: Fenerbahçe kupayı kazanabilecek takımlardan biri

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya doğru gidebilecek takımlardan biri olduğunu söyledi.

AA23 Ocak 2026 Cuma 01:26
Unai Emery: Fenerbahçe kupayı kazanabilecek takımlardan biri
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Fenerbahçe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken maçın ardından menajer Unai Emery açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Bu seneki hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Kupayı kazanırsanız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabiliyorsunuz. Premier League'de çok fazla takım bunun için mücadele ediyor. Oradaki yol daha zor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Emery, "Avrupa Ligi'nde önemli takımlar var. Fenerbahçe de kupaya doğru gidebilecek takımlardan biri" dedi.

