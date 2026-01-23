Unai Emery: Fenerbahçe kupayı kazanabilecek takımlardan biri

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Fenerbahçe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken maçın ardından menajer Unai Emery açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Bu seneki hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Kupayı kazanırsanız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabiliyorsunuz. Premier League'de çok fazla takım bunun için mücadele ediyor. Oradaki yol daha zor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Emery, "Avrupa Ligi'nde önemli takımlar var. Fenerbahçe de kupaya doğru gidebilecek takımlardan biri" dedi.