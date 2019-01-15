Unai Emery Mesut Özil'in bir an önce satılmasını istedi
Arsenal'de 11'deki yerini kaybeden Mesut Özil, sözleşmesini de kaybetmek üzere..
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in bu ay içerisinde satılmasını istiyor. Daily Mail'ın haberine göre Emery, West Ham maçı kadrosuna bile almadığı Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. İspanyol hoca, kulüp yetkililerinden yıldız ismin ilk fırsatta gönderilmesini istedi.
(Aspor)
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