İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4632
  • 6,2716
  • 226.625
  • 92.925
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Unai Emery Mesut Özil'in bir an önce satılmasını istedi

Arsenal'de 11'deki yerini kaybeden Mesut Özil, sözleşmesini de kaybetmek üzere..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in bu ay içerisinde satılmasını istiyor. Daily Mail'ın haberine göre Emery, West Ham maçı kadrosuna bile almadığı Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. İspanyol hoca, kulüp yetkililerinden yıldız ismin ilk fırsatta gönderilmesini istedi.

(Aspor)

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pompeo'nun Kaşıkçı cinayetine değinmemesi tepki topladı

Pompeo'nun Kaşıkçı cinayetine değinmemesi tepki topladı

'İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerekli'

'İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerekli'

113'ü muvazzaf 137 askere FETÖ'den gözaltı kararı

113'ü muvazzaf 137 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Merakla beklenen efsane sonunda ortaya çıktı

Merakla beklenen efsane sonunda ortaya çıktı

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü cana kıydı

CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü cana kıydı

'ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor'

'ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor'

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek
 

POPÜLER HABERLER

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA