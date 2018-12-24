Unai Emery: Mesut Özil'in transferi gündemimizde yok

Arsenal'de eleştirilerin hedefi haline gelen Mesut Özil'in ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralanabileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Resmi açıklama geldi. Alman basını, Arsenal'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Mesut Özil'in devre arası kulübüyle yollarını ayıracağını iddia etmiş, haftalık 350 bin Sterlin kazanan Türk asıllı yıldızın adı sık sık birçok kulüple anılmaya başlamıştı. 2021 yılında İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Özil ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği belirtiliyordu. Mesut'la ilgili beklenen açıklama yapıldı.

Arsenal'in menajeri Emery, kendisine yöneltilen, "Özil devre arasında başka takıma gidecek mi?" sorusuna "Şu an gündemimizde böyle bir konu yok." yanıtını verdi.