Unai Emery'den iddialı açıklama

Müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oyuncuları Granit Xhaka ve Sokratis Papastathopoulos ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Unai Emery, yarınki karşılaşmanın kendileri için büyük sınav niteliği taşıdığını, kazanmalarının kariyerlerinde önemi bir gelişme olacağını belirtti.

Final maçını önemsediklerini ve sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Emery, "Hedefimiz oynamak, oyundan zevk almak ve kupayı elde etmek. Yüksek moralle oynamaya çalışacağız." dedi.

Avrupa Ligi'nin son 10 yılda çok geliştiğini, finaldeki iki takımın da güçlü oyunculara sahip olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam, Avrupa Ligi şampiyonunun doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmasının önemine dikkati çekti.

Karşılaşmanın dünya futbolu için de önemli olacağını dile getiren Emery, "Arsenal'in geçmişine, bugününe ve geleceğine bakarsak, dünyadaki en iyi 10 takım içindeyiz. Bunu korumayı hedefliyoruz. Bu karşılaşmayı kazanacak gücümüz var. Kazanmak ve taraftarlarımıza sevinç yaşatmak istiyoruz. Kazanırsak doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız." şeklinde konuştu.

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'le ilgili soruyu da yanıtlayan Emery, "Wenger bu takıma büyük katkılar sağladı. Buraya yeni futbol kültürü getirdi. O kültürü korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyorum. Ondan çok şey öğrendim ben. Ona büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu görüşleri

Toplantıya katılan Arsenal oyuncularından Granit Xhaka, finale iyi hazırlandıklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Maça hazır olduklarını anlatan Xhaka, karşılaşmayı kazanarak teknik direktörlerine 4. Avrupa Ligi şampiyonluğunu hediye etmek istediklerini kaydetti.

Arsenal'in Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın Bakü'ye gelmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Xhaka, fakat siyaset konuşmayı bırakıp futbol oynamaları gerektiğini belirtti.

Bir diğer Arsenal oyuncusu Sokratis Papastathopoulos ise çok güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyerek "Fakat kendi oyunumuzu ortaya koyarak kazanacağız. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorsak, bu karşılaşmayı kazanmamız lazım. Bakü'ye kazanmak için geldik." şeklinde konuştu.

Öte yandan Arsenal, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması yarın TSİ 22.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.