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Spor

Unai Emery'den Newcastle United iddialarına cevap

Adı İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ile anılan İspanya La Liga ekiplerinden Villareal'in teknik direktörü Unai Emery, takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

3 Kasım 2021 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:48
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İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Newcastle'ın Emery'e ilgisi olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Burada kalmaya karar verdim. Villarreal benim evim ve projeye % 100 inanıyorum. Bu takımda çok mutluyum. Bu projenin bir parçası olmak istiyorum çünkü kulüp ve oyuncular bana çok saygı duyuyorlar. Bu saygı karşılıklı Bu yüzden başkana kaldığımı bildirdim." şeklinde açıklama yaptı.

2020'de Villareal başına geçen 50 yaşındaki teknik adam, geçen sezon takımıyla kulüp tarihinin ilk kupası olan Avrupa Ligi'ni kazandı.

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