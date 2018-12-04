Ünal Aysal: Bilinçli, planlı ve soğukkanlı olmak yeter

G.SARAY’DA büyük isyan VAR! Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır’a yönetiminden dolayı ateş püskürdü. Taraftarlar, yönetimin de gösterdiği sessizliğe sert bir tepki göstererek eski başkan Ünal Aysal’ı yeniden göreve davet etti. Aysal, taraftarın bu isyanı ile ilgili Akşam’a özel açıklamalarda bulundu. İşte Ünal Aysal’ın Sarı-Kırmızılı yönetime tavsiye yönündeki açıklamaları:

MARKAMIZ HERKESTEN ÖNEMLİ

Bu etapta gündem ile ilgili konuşmak, bence sadece yetki ve sorumluluğu taşıyan bugünkü başkanın görevi ve hakkıdır. Bizlerin eski yöneticiler olarak, görüşlerimizi sadece genel kurullarda açıklamamız yerinde olur. Mevcut yönetimdeki dostlarıma bu etapta yapabileceğim tek hatırlatma; hedefte kim olursa olsun, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurumsal menfaat ve marka değerinin her şeyden ve herkesten daha önemli olduğu unutulmamasıdır.

ENDİŞEYE ETMEYE GEREK YOK

Bizler gibi başarılar da başarısızlıklar da gelip geçicidir. Ama G.Saray gibi yüz yıllık kurumlar için hepimiz, teknik veya idari, sadece hizmet için geçici görev almış unsurlarız. Diğer kurumlar ile varsa kişisel kavgalarımızı kulübümüzden uzak tutmak ve onu yıpratmamak önceliğimizdir. Ben G.Sarayımız’ın bu sorunları en kısa sürede üstesinden gelecek güç ve deneyimde olduğuna gönülden inanıyorum. Bilinçli, planlı ve soğukkanlı olmak yeter, endişeye gerek yok.

(Aksam)