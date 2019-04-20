Ünal Aysal: Mustafa Cengiz seçime gitmeli

Ünal Aysal, “Fenerbahçe’nin sahasında kupa kaldırdığımızda söylendiği gibi karşı tarafla bir anlaşma yapmadık. ‘Kazanan taraf gerginlik olmasın diye kupayı kaldırmayacak’ gibi bir durum olmadı. Öyle bir anlaşma yapılmış olsaydı, kupa oraya getirilmezdi. Kupa oraya Fenerbahçe’nin talebi üzerine getirildi” dedi.

PROTOKOL YERiNi ALMIŞTI

Ünal Aysal, “Madem kaldırılmayacaktı kupa, oraya niye getirilip, bekletilsin? Protokol tribününde birçok önemli kişi vardı. O kişiler kupayı vermek için oradaydı. Kupanın verilmesinden daha tabi ne olabilir ki! Bütün bir sezon milyonlarca taraftar, oyuncular ve siz, bu anı bekliyorsunuz. Dünyanın zamanı ve parası harcanıyor. Böyle bir hazırlık içindesiniz. Her şey o kupa için. O kupa kaldırılmayacaksa bu kadar heyecanın yaşanmasına ne gerek var ki! Benzer durumda tabii ki aynısını yapardım” diye konuştu.

KAHVE iÇiP ÇÖZEBiLiRLER

Başakşehir ve G.Saray arasında son dönemde yaşanan diyalogları da değerlendiren Ünal Aysal, şunları söyledi: Hakem hataları her zaman olur. Bütün branşlarda olur. Reaksiyon gösteririz ama bunu kulüpler arası bir itişme haline getirmek yanlış olur. Milyonlarca kişinin gönül bağladığı kulüpler bunlar. Üst düzey yöneticiler, bu konuların üzerinde normalde fazla durmazlar. Bunun bir kavga seviyesine getirmelerinden dolayı üzgünüm. Bu tip sorunlar dostlukla çözülür. Başkanlar bir kahve içerler ve bunu çözerler.

TERiM KONUSU EGLENCE OLDU

Fatih Terim ile atarında problem olduğu iddiasına da yanıt veren Aysal, şunları söyledi: İzlediğim kadarıyla bu biraz medyada eğlence konusu oldu. Böyle bir sorun olması mümkün değil. Fatih Hoca, Milli takıma gittiğinde merasimle imzalar atıldı. Ben de 4. yıldız sezonunda takımı bütün zamanını Galatasaray’a harcayacak bir teknik direktörün çalşıtırması gerektiğine inandım. Bazı tercihler zordur ama yapılmak zorundadır.

CENGiZ SECiME GiTMELi

SARI-KIRMIZILI takımın başında çok başarılı bir dönem geçiren Ünal Aysal, “Yönetimin ibra edilmemesi gibi bir olay yaşandı. Genel kurulun kararları bütün demokratik kararlar gibi kurul kararıdır, ona riayet etmek zorundayız. Bu önlenebilir miydi? Aslında kurulun havasından suyundan bunu anlayabilirlerdi. Bu sefer tespit edilemedi ve böyle bir karar çıktı ortaya. Buna da saygı göstereceğiz. Dursun Özbek, genel kurulun mesajı sonrası tekrar seçime gitti. Bence aynısı yapılabilir” dedi. Aysal, sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni bir seçim olur. Şimdiki başkanımız yine aday olur ve kazanma şansı vardır. Bir de şu var. İbra edilmeyen başkan tekrar aday olamaz diye bir kuralımız var. Olay orada biraz çatallaşıyor.

BASKIYA GEREK YOK

Genel kurulu moral olarak kötü etkileyen bazı konuşmalar ve eylemler oldu. Böyle bir karar çıktı. Hepimiz mutsuzuz. Ama seçim yapılmalı. Kurallar böyle söylüyor. G.Saray Başkanı da hassasiyet gösterip, gerekli kararı alacaktır: Baskı yapmaya gerek yok. Bırakalım kendisi bu kararı alsın.

(Aksam)