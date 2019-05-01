Ünal Aysal'dan Fenerbahçe yorumu! 'Fenerbahçe'nin küme düşmesi G.Saray için iyi olmaz'

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, TGRT Haber'de yayınlanan Maç Başlıyor programına konuştu.

''İLK TELEFONDA KOŞARIZ''

Biz o 4 seneyi taraftarlarla aynı heyecanı yaşayarak aynı dinamizmi göstererek geçirdik. Galatasaray'da inşalah olağanüstü bir durum olmaz. Her şey planlandığı şekilde gider Sağlığımız el verdiği takdirde her zaman ilk telefonda koşarız. Ondan kimsenin şüphesi olmasın.

''BEN GELDİĞİMDE GALATASARAY'IN KASASINDA PARA YOKTU''

Kendisine yapılan eleştiriler için Aysal, ''Galatasaray'ın en iyi dört bilançosu benim dönemimde çıktı. Ben geldiğimde Galatasaray'ın büyük borcu vardı. Kasasında hiç para yoktu. Buna rağmen iyi bir takım kurdum. Ben 120 milyon Euro'luk takım bıraktım. Borç alacak farkı arasında çok ufak bir fark vardı. O da Kalamış ve Taç Spor yatatırımından kaynaklanan farktır. 'Bu kadar para kazandı bu parayla neden borçları ödenmedi' diye kritik edildim. Bunda haklı olabilirler. Bir seçim yapmak zorundaydık. Biz parayı başarıdan kazandığımız için buraya yatırdık. Galatasaray her zaman daha iyisine layık. Biz yöneticiler olarak seyirciye en iyisini vermeye çalıştık. Bundan sonraki yönetimler de böyle yapmalılar. Bugün ki imkanları buysa ona söyleyecek bir şey yok'' diye konuştu.

DIAGNE SÖZLERİ

Diagne hakkında konuşan Aysal, ''Bulunduğu ortam futbolcunun performansını etkiler. Bu oyuncu Kasımpaşa'da herkesin hizmet ettiği bir oyuncuyken, burada kendisinin bir şeyler yapması gerektiği bir ortam buldu. Kolay değil'' dedi.

''BAŞAKŞEHİR'İ TAKDİR ETMEK LAZIM''

Şampiyonluk hakkında konuşan Aysal, ''Galatasaray'ın şansı açık. Başakşehir genç bir takım. Takdir etmek lazım. Senelerdir bu kupayı kazanmak için uğraşıyorlar. Ancak sonlara doğru heyecanlarında bir düşme oluyor. Galatasaray'ın Başakşehir ile evinde oynayacak olması avantajı'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'IN LEHİNE DE HAKEM HATALARI VAR''

Hakem hataları hakkında Aysal, ''Hakemler hata yapabilir. Bütün spor branşlarında hakem hataları var. Her hakemin yaptığı hatada kasıt aramamak lazım. Galatasaray'ın lehine de hatalar var. Kulüp yöneticileri kendi kulüplerinin ve taraftarın hakkını aramalılar'' diye konuştu.

''GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'Yİ KADIKÖY'DE YENEMEMESİ TESADÜF''

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenememesi hakkında Aysal, ''Ben kendi olduğum dönemde de Fenerbahçe'yi neden yenemiyoruz diye düşündüm. Ama demek ki böyle tesadüfler oluyor. Ben bunu tesadüfe bağlıyorum. Demek ki bu seri Fenerbahçe'yi de ruhen güçlü tutuyor. Sonuna kadar dirençleri artıyor. Bunu da takdir etmek lazım'' diye konuştu.

''FENERBAHÇE'NİN KÜME DÜŞMESİ GALATASARAY İÇİN İYİ OLMAZ''

Küme düşme hattında olan Fenerbahçe için sözlerine devam eden Aysal, ''Fenerbahçe küme düşmez. Bu konuda Fenerbahçeliler gibi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin küme düşmesi Galatasaray için iyi olmaz. Böyle bir rekabet devam etmek zorunda. Bütün kulüpler bundan bir şeyler kazanabilsin'' dedi.

Kadıköy'de kazanılan şampiyonluk sonrasında yaşananlar hakkında konuşan Aysal, ''Böyle bir talimatı kim verdi, nasıl verdi? O akşam sular da açıldı. Bütün saha ıslatıldı. Islak çimler üzerinde kupayı aldık. Hatta o sene iki kupa kaldırmamız lazımdı. Bu play off kupasıydı. Bizim sahamızda basketbolda Fenerbahçe şampiyon oldu. Bizim de taraftarımız hayır burada almasınlar diye isyan ettiler. Ben sahaya indim. Taraftara döndüm, Haklarıdır, burada alacaklar' dedim. Taraftar çıkarıldı ve Fenerbahçe kupayı aldı'' dedi.

Ersun Yanal hakkında Aysal, ''Ersun hocayı çok takdir ederim. Eline iyi bir takım verirseniz başarılı olur. Hocanın hakkını yememek lazım'' diye konuştu.

(TGRT)