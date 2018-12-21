Ünal Aysal'dan Galatasaray açıklaması! 'Kimseyle küs değilim'

Sarı-Kırmızılı kulislerde mart ayında erken bir seçim olacağı söylentileri yüksek sesle dile getiriyor. Bu iddialar sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarların çok sevdiği isimlerden eski başkan Ünal Aysal’ın yeniden aday olup olmayacağı da merak ediliyordu. Ünal Aysal’ın geçtiğimiz hafta başkanlık döneminde çalıştığı eski yönetici arkadaşlarıyla buluşması yeniden aday olacağı yönündeki iddiaların da yoğunlaşmasına neden oldu.

SOHBET ETTİK, YEMEK YEDİK

Yapılan toplantıyı doğrulayan Aysal, “Geçtiğimiz günlerde yönetici arkadaşlarımla bir araya geldim. Her sene sonunda görev yaptığımız arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu amaçla toplandık. Sohbet edip, yemek yeriz. Bu yemekte yeniden adaylık konusu hiç konuşulmadı. Doğrusunu istersen benim de böyle bir yeni maceraya niyetim yok” ifadelerini kullandı. Öte yandan Aysal’ın yeniden başkan olması konusunda ısrarlar da devam ediyor.

SEÇİM KULİSLERİ BAŞLADI

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, geçtiğimiz günlerde camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yapmıştı. Bu toplantıda Aysal’a yakın isimler de yer aldı. Başkan Mustafa Cengiz’in erken seçim kararı alması durumda Ozan Korkut ve GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk’ün adaylıklarını açıklayacağı belirtildi. MustafaCengiz ise yönetiminde bazı önemli değişikliklere giderek yeniden aday olacak.

KİMSEDEN ÖZÜR BEKLEMİYORUM

ÜNAL AYSAL: Kimse ile küs değilim ki barışayım. Bana değil, şahsımda G.Saray başkanına yapılmış bir saygısızlık vardı. Bu hata düzeldi. Kimseden bir özür beklentim de yok.

Yargıtay, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim’in şikayeti üzerine açılan davada, “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’a 10 ay, köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ise verilen 2 yıl hapis cezasını bozmuştu. Bu karar sonrası G.Saray eski başkanı Ünal Aysal ile Fatih Terim arasındaki küskünlüğün bitebileceği dile getirilmişti. Bu konu ile ilgili Aysal, “Ben kimse ile küs değilim ki barışayım. Bana değil, şahsımda G.Saray başkanına yapılmış bir saygısızlık vardı. En büyük yargı kararı ile gerçekler teyit edilmiş ve bu hata da düzeltilmiş oldu. Kimseden bir özür beklentim de yok” ifadelerini kullandı.

(Akşam)