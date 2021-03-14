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Spor

Ünal Karaman: Acı bir tecrübe yaşadık

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

AA14 Mart 2021 Pazar 16:28 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 16:28
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Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, rakiplerini tebrik ederek, "Bizim açımızdan birçok hatanın, kaybın, eksikliğin aynı müsabakaya sığdığı bir maç oldu. Risk aldığınızda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde kaybettiğimiz her top kalenize tehlike olarak dönebilir. Oyuncularım sadece futbol oynamaya çalıştığı için riskler oldu. Bu riskler de bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Yenilgi için üzgün olduklarını anlatan Karaman, "Rakibimiz hak ettiği, arzu ettiği bir galibiyet aldı. Acı bir tecrübe yaşadık. Zaman içinde bunu antrenmanlarda geliştireceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüm." diye konuştu.

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