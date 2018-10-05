Ünal Karaman Akhisar deplasmanında Sosa'ya değil Yusuf Yazıcı'ya şans verecek

Pazar günü Akhisar karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, yardımcılarıyla birlikte hafta boyunca Ege temsilcisini analiz etti. Yeşil-Siyahlılar’ın güçlü ve zayıf yönlerini çıkartan tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda da öğrencilerine bu notları tek tek anlattı.

Başarılı hoca, kritik karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11’i de belirledi. Kasımpaşa karşısında 2-0 geriden gelen ve mücadeleyi 4-2 kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen Karaman, yalnızca orta sahada bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Burak solda oynayacak

İstanbul ekibi karşısında ortaya koyduğu oyunla hayal kırıklığı yaratan Jose Sosa’yı kulübeye çekmeyi düşünen deneyimli teknik adam, Arjantinli süperstarın yerine kart cezasını tamamlayan Yusuf Yazıcı’ya formayı vermeyi planlıyor.

Burak ve Rodallega’nın performansından memnun olan Karaman’ın, iki yıldızı da aynı anda sahaya süreceği ancak Burak’ı sol kanatta oynatacağı da gelen bilgiler arasında.