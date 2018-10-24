Ünal Karaman: Aslolan sizin basit gördüğünüz şeyler yüzünden...

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Ünal Karaman flaş açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un sezon başında olduğu durum ile şu anda olduğu konuma dikkat edilmesi gerektiğini savunan Karaman, milli takımdan dönen oyuncularla ilgili önemli bilgiler verdi.

HUGO’DAN BEKLEDİĞİ EKUBAN’DAN BEKLEYEMEZSİN

"Belli oyun formatı olan, oyuncu karakteri belli olan oyunculara siz tedbirini aldığınız takdirde, Amerika’yı keşif değildir. Biz ön tarafta iki tane tecrübeli oyuncuyla oynuyoruz. Ekuban’ın sprintini Hugo’dan beklemek sürpriz olur. Ama Hugo’nun vuruşunu Ekuban’dan beklemek sürpriz olur’’

NUH TUFANI KOPMUŞ, GELDİĞİMİZ YERİ UNUTMAYIN

"Aslolan sizin basit gördüğünüz şeyler yüzünden.. Mesela taç atışından Trabzonspor pozisyon yememeli. Savunma hattına geldiğinde göz takibi yok, daha agresif savunma diyoruz. Ama zaman zaman onda sıkıntılarımız oluyor. Oyun karakterini değiştirmem belki söz konusu olmayacak. İstatistiklere baktığınızda Türkiye’de olumlu pas yapan 2. Takımız. Erzurum maçını kötü oynamamıza rağmen ligde en iyi şut atan 3. Takımız. Yani iyi yatığımız şeyler var. Lig başından şu ana kadar oynanan müsabakaları değerlendirdiğinizde son maçı katmasak, en iyi futbol oynayan takımlarından biriyiz. Bir an lig bitmiş, Nuh Tufanı kopmuş.. Ben geldiğim noktayı da gideceğim noktayı da unutmam. Ama sizlerde unutmayın. Galatasaray maçından da söyledim, o maçtan sonra telefonu kapattım. O günden beri yıllardır kullandığım telefonum kapalı. Ayaklarım yere bassın, kibre düşmeyeyim diye... İnsanlara vereceğiniz mesajları bu gerçekler üzerinden verin"

MİLLİ TAKIMDAN DÖNDÜ AYAĞIMI KALDIRAMIYORUM DERSE…

"Sabahlara kadar kadro kuruyorum, kadro çıkartıyorum. Oyuncu üzerinden yapılan her türlü eleştiriye sonsuz saygı... Saygı karşılıklı olsun... Eleştirsin, ama bizim dünyamızdan baksın. Ben milli takıma gönderdiğim oyuncu ayaklarımı kaldıramıyorum çok yorgun hissediyorum kendimi derse ne diyim. Tesislerde yatıp kalkan insanız. 7/24 emirlere amadeyim. Bu dağılmadan bende muzdaribim. İlk maçı Galatasaray oynadı. Aradan 2 hafta geçti Alanya maçı.. Maçtan bir gün önce birleştirdim. Oyuncum sakatım dedi. Oynayabilirim dedi. Onazi’yi niye oynatmadı. Oynayabilirim diyen oyuncuyu.. O kadar detaylı araştırıyoruz ki.. Vücutta ki yağ oranını ölçüyoruz. Benim de beklentilerim oluyor. Profesyonelliği kenara geç, ağabey olarak beklentilerim oluyor. Hepimiz profesyonel olabiliriz ama asli olarak insanız. Arkadaşlarını kucaklamaya ihtiyacım var. Bende eleştiririm her şey söylenebilir. Şurda hepinize 11 yapın desem belki hepiniz farklı farklı 11 yaparsınız. Sizde haklısınız ama bende haklıyım da.”