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Ünal Karaman: Bizim oyun karakterimiz bu değil

TFF Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ünal Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

90. dakikada gelen gol bizi üzdü. Oraya kadar getirdiğimiz bir pozisyonda bunu yapmamalıydık. Galatasaray kaliteli oyunculara sahip. Attığımız golden sonra bulduğumuz net pozisyonlar var. 2'yi bulsaydık daha kolay olabilirdi.

Geriye yaslanmak bizim oyun karakterimiz değil. Trabzonspor hafta içi bir UEFA maçı oynadı. Benim 10 taneden fazla oyuncum 19'dan fazla maç oynadı. Onlar kendi bildikleri dünya içinde yaşasınlar.

Bazı oyuncularım yorgun ve onlara saygı duyuyorum. Ekuban'ın bile bu kadar aradan sonra geldi ve 2 depardan sonra durdu. Böyle bir oyuncu değil. Sturridge 30 günden beridir bizimle 1 kez çalıştı. Bazı oyuncularımıza daha fazla yük bindi. Böyle basit bir hata yapacağımızı düşünmedik.

Türk yolculara skandal muamele!

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