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Ünal Karaman: Daha iyi olabilirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ramazan ayında takımına destek vermek için stada gelen hem Trabzonspor hem de Konyaspor taraftarlarına teşekkür etti.

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Bugün oynadıkları Konyaspor karşılaşmasının her iki takım açısından da memnun olunmayacak bir skorla bittiğini anlatan Karaman, "Son iki haftaya en azından 3'üncülük şansını biraz daha yükseklerde tutalım diye kazanmak istiyorduk. Oyuncularım da gayret gösterdiler. Samimi mücadele ettiler." diye konuştu.

Karaman, futbolcuların inancıyla bugünlere geldiklerini belirterek, "Dolayısıyla ben onları hatalarıyla da seviyorum. Bugüne kadar basit hatalar yaptık ve basit goller yedik. Ama maalesef bu futbolun içerisinde var.  Evet. Üzüldük. Belki 1-0'dan sonra 2-0'ı bulabileceğimiz pozisyonlar oldu. Belki ilk yarı maçı koparabileceğimiz pozisyonlar vardı. Buna karşılık rakibimizin de bulduğu pozisyonlar var. Ancak her şeye rağmen gösterilen mücadeleden memnunum. Kazansaydık daha çok memnun olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

 

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