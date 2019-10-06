STAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacakları maçta rotasyon yapmayı düşünmediği öğrenildi. Daha önce lig ve Avrupa karşılaşmalarında yaptığı rotasyonlardan istediği sonucu alamayan Karaman’ın Rize’ye karşı Basel kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi ve Fernandes bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Trabzon’da cezalı oyuncu bulunmuyor.