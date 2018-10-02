Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geçti

OYUN OLARAK DA ÖNDE

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen mükemmel bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-2 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon geçtiğimiz sezona göre daha fazla puan topladı. Bordo-Mavililer, geçen sezonun ilk 7 haftasında 9 puanı hanesine yazdırırken 2018-2019 sezonunda ise 10 puana ulaştı. Fırtına oyun olarak da geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koydu.

AVERAJI BİLE DAHA FAZLA

GEÇEN sezon Ersun Yanal döneminde ilk 7 haftayı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçen Trabzonspor, 9 puan toplamış ve 9. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi, bu sene ise Ünal Karaman yönetiminde ilk 7 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. 10 puan alan Bordo-Mavililer, 8. basamakta kendine yer buldu. Yanal’ın takımı 7 haftada 16 gol atıp, 15 gol yerken, Karaman’ın ekibi ise 14 gol kaydedip, 10 gol yedi.