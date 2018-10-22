Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ünal Karaman futbolcularını eleştirdi: Oynamayan kilo alıp geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, evlerinde 0-0 berabere kaldıkları BB Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşte Ünal Karaman'ın flaş röportajdaki sözleri:

"Erzurumspor takımını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, iyi hazırlanmışlar. Puan durumunda 15, 16 ve 17'inci takımlar 10'ar 11'er gol yemişler. Puan durumu çok farklılık arz edebilir. İki hafta iyi oynayıp üçüncü haftayı pas geçemezsiniz. Değerleriniz varsa bunları korumalısınız."

"OYNAMAYAN KİLO ALIP GELİYOR"

"Milli maç araları bizi bozuyor. Gönderdiğimizi oyuncular farklı sorunlarla geliyorlar. Oynayanlar bir takım sorunlar yaşıyor, oynamayan kilo alıyor geliyor. Takım olarak sorun yaşıyorsunuz."

"OYUNCULARIMIZ DA ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMELİ"

"Bireysel terapi gibi oyunculardan daha fazla şey bekliyorsunuz. Rakip biraz canlı oynayıp agresif savunma yapınca zorlanıyoruz. Biz bunun hazırlıklarını yapacağız. Bizim çabamız, gayretimiz kadar oyuncularımız da bazı şeyleri alışkanlık haline getirmeli. Kısmet. Hazırlanacağız diğer haftalara."

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA